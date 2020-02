Herlees de liveblog: "Storm Ciara was niet uitzonderlijk, maar uitgestrektheid viel op"

In de hulpverleningszone Vlaams-Brabant-Oost liepen zo'n 900 oproepen binnen voor het stormweer. Ruim 600 oproepen kwamen binnen via het noodnummer 1722 en goed 300 oproepen liepen rechtstreeks bij de verschillende brandweerkorpsen binnen.

In de meeste gevallen was er sprake van afgewaaide takken of omgewaaide bomen, schade aan daken en dakgoten en elektriciteitskabels die laag over de weg kwamen te hangen. In verschillende gemeenten moesten vanwege dergelijke incidenten straten tijdelijk afgesloten worden. Dat was onder meer het geval in Glabbeek, Kortenberg, en Overijse. Zo ook moest de Mechelsesteenweg in Herent in beide richtingen volledig afgesloten worden omdat een woning tussen de Potestraat en de Ellestraat stormschade had opgelopen aan het dak.

In Glabbeek blies de wind het dak van een woning weg. De bewoners werden opgevangen door familie en de gemeente bekijkt maandag waar ze verder terecht kunnen. Ook in de Vissenakenstraat in Tienen moest het dak van een woning eraan geloven. Het ging om een woning in aanbouw waar nog niemand woonde.

In Overijse was het dan weer een boom die op het dak van een woning viel. Er vielen geen gewonden maar de villa raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar geworden. Het gezin met vier kinderen moet op zoek naar een ander onderkomen.