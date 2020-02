Stormschade in Limburg: omgewaaide bomen, losse dakpannen en weggewaaide stukken dak

In de Trinellenstraat in Riemst waaide een deel van het dak van de kapel van het rusthuis weg. In de Bergstraat in Mopertingen blies de wind een deel van de zijgevel weg: het huis is onbewoonbaar.



In de Rechtstraat in Valmeer is een buitenmuur van een huis omgevallen door de wind. De binnenmuren staan nog recht. Bakstenen vernielden ook de tuinberging.