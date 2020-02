Stormschade in provincie Antwerpen: veel oproepen, maar vooral kleine schade

De ernst van de schade door de storm lijkt mee te vallen in de provincie Antwerpen, maar de brandweer kreeg wel veel oproepen binnen. Meestal gaat het over kleine schade bij mensen thuis, zoals weggewaaide dakpannen of wateroverlast. Her en der zijn er bomen omgevallen, of grote takken afgebroken. De stedelijke parken blijven gesloten. De schepen konden gisteren de Antwerpse haven niet bereiken, maar dat is ondertussen opgelost. Er werd niet gevlogen vanop de luchthaven van Deurne, en ook vanmorgen vliegt TUI niet via Antwerpen. Vandaag blijft een aantal scholen uit voorzorg gesloten omdat ze in een parkgebied liggen.