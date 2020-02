Brusselse gemeenteraad keurt tracé nieuwe tramlijn naar Neder-Over-Heembeek goed

Het nieuwe tramproject voor Neder-Over-Heembeek kwam er na een participatief project waarbij ook de burgers op verschillende tijdstippen werden geconsulteerd over hun wensen en bezorgdheden in verband met de komst van de tram. Een positief gegeven klonk het in de oppositie, al hadden ze toch nog verschillende vragen over de hinder voor de handelaars die in de werf zullen zitten en de mogelijke gevolgen voor het erfgoed en de woningen door de zware werken.