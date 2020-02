Twee mensen die uit China gerepatrieerd werden naar ons land testen negatief op coronavirus

Het gaat om een Belg en een persoon met een andere Europese nationaliteit die in België woont. Beiden verkeren in goede gezondheid, vertonen geen symptomen en zijn dus volgens een bloedtest niet besmet met het virus. Ze verblijven nu in het militaire ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek.



In Neder-Over-Heembeek verblijven ook acht van de negen eerder teruggekeerde Belgen tot het einde van hun quarantaine. De negende persoon, de enige die positief testte op het nieuwe coronavirus, verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.