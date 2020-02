Levensgevaarlijke situatie: elke dag rijden 40 mensen nieuwe eenrichtingsstraat in Kluisbergen verkeerd in

Al een week lang telt gemeente Kluisbergen het verkeer in enkele straten in deelgemeente Ruien. Dat doet ze als voorbereiding op wegenwerken. In enkele straten werd er daarvoor alvast eenrichtingsverkeer ingericht. De verbazing was groot toen de eerste resultaten van de tellingen binnen liepen. Heel veel mensen bleken de nieuwe rijrichting in zeker één straat gewoon te negeren en reden, als spookrijders, de straat gewoon in de verkeerde richting in.