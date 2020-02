Hogere fijnstofconcentratie vannacht doordat storm Ciara zeezout tot in de Kempen blies

"Dat heeft alles te maken met de storm die gisteren over het land raasde. Als er heel veel wind is en die wind komt van over zee, dan gebeurt het soms dat er veel zeezout in de lucht terechtkomt. En zeezout is een natuurlijke vorm van fijn stof. Daardoor zagen we afgelopen nacht de concentraties fijn stof in de lucht toenemen van aan de kust tot voorbij Antwerpen en zelfs tot in de Kempen."