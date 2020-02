Toerisme Westhoek in het teken van de heropbouw na WO1

Over die spectaculaire heropbouw lopen vanaf maart tot november verschillende tentoonstellingen. Daarbij komen zeer uiteelopende aspecten aan bod. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Poelkapelle is er bijvoorbeeld de Expo "Wilde Westen" over de wetteloosheid na de oorlog en het herstel van de ordehandhaving. In het Fransmansmuseum in Koekelare is er de tentoonstelling "Plantrekkers", over hoe mensen overleefden na de terugkeer in hun verwoeste dorpen.