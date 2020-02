Wie heeft 2.000 euro gestolen op prinsverkiezing Opwijk?

Het moest een feest zijn voor prins Jonathan in Opwijk. Zondagavond werd hij er verkozen tot de nieuwe Prins Carnaval. Maar dat feest eindigde in mineur: een dief ging er met de opbrengst van de prinsverkiezing aan de haal. "Er waren meer dan 700 bezoekers op de verkiezing en het geld liep vlot binnen. Het was een topavond voor onze carnavalsgroep de Gatspoëters", vertelt voorzitter Kurt Spruyt. "Helaas hebben we een dag later moeten vaststellen dat er een dikke omslag ontbrak met daarin 20 eurobiljetten, goed voor zo'n 2.000 euro. "