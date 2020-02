Twee verdachten opgepakt in onderzoek naar neerschieten 73-jarige vrouw

De politie heeft een verdachte opgepakt in Oost-Vlaanderen. Het is een vrouw van 25 uit Temse. Ze vonden haar aan de hand van de nummerplaat van een auto die dicht bij de plaats van de misdaad stond. Een getuige gaf die nummerplaat door aan de politie. De tweede verdachte, een man van 31 keerde uit eigen beweging terug naar Wielsbeke en gaf zichzelf aan. Hij is aangehouden. Zijn wagen werd in beslag genomen en weggetakeld. Ook hij komt uit Temse.