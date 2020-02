Zuid-Korea juicht -zeker net nu- na Oscartriomf: "Gelukkig nieuws voor een gedeprimeerd land"

In Zuid-Korea is de Oscartriomf van de film "Parasite" van Bong Joon-ho verrast en vol enthousiasme onthaald. Het land kon wel wat goed nieuws gebruiken, want de laatste dagen overheerst onrust over de uitbraak van het coronavirus. "Dit is gelukkig nieuws, zoals een welkome regenbui, voor de Koreaanse Republiek, die gedeprimeerd is en wanhopig door het coronavirus", klinkt het.