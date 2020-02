Zware storm waait dak en zonnepanelen weg in Lede: “Plots hoorde ik een luide klap”

Martine belde verschillende hulplijnen, maar die waren allemaal in gebruik. Pas tegen de avond kwam de brandweer. “Nadat de brandweer vertrokken was zijn we goed opgevangen door medewerkers van de vzw. We kregen iets te eten en te drinken”, gaat Martine verder. Sommige bewoners brachten de nacht door bij familie of sliepen in andere appartementsgebouwen van de vzw.