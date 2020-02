"Gij wou kinderen! Zie nu: misbaksels zijn het", 1712 roept in nieuwe spot op om kindermishandeling te melden 

En wat gebeurt er dan met al die oproepen? "Dat hangt heel sterk af van de persoon die ons contacteert, en welke vraag hij of zij heeft", legt Van de Voorde uit. "We zijn geen alarmnummer, maar we dienen in de eerste plaats om informatie te geven en een luisterend oor te bieden. Daarnaast kunnen we mensen doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening, zoals de Vertrouwenscentra Kindermishandeling of de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW's). In sommige gevallen kunnen we ook zelf een dossier opstarten bij die gespecialiseerde diensten. Zij zullen dan het gezin opvolgen, en hen proberen te overtuigen om zich te laten begeleiden. Als dat echt niet lukt, dan zetten zij een volgende stap, naar politie en parket."

Het gebeurt ook dat mensen naar 1712 bellen voor een dringende situatie, waarin een kind in gevaar is: "In zulke gevallen zullen we mensen aanraden om contact op te nemen met de politie of de spoeddienst van een ziekenhuis."