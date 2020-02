“Geiten en schapen bijeen op de kinderboerderij? Slecht idee”: onderzoekers pleiten voor keurmerk

Aan de HOGENT doen ze onderzoek naar het stressniveau van schapen en geiten op kinderboerderijen. Zo kunnen ze aanbevelingen geven aan de sector. “Elke 6 tot 8 weken nemen we speeksel- en haarstalen van de dieren”, zegt onderzoekster Bonnie Valgaeren. “We meten het stresshormoon cortisol in hun speeksel en wol. Aan de hand daarvan kunnen we zien of de dieren de laatste weken veel stress hebben ervaren.”