Altijd (kunstmatige) boslucht in kinderdagverblijf in Rumbeke

De kunstmatige boslucht die via het ventilatiesysteem in de lokalen wordt gespoten, zou het welzijn van de kinderen en de medewerkers in het kinderdagverblijf moeten verbeteren.

Jo Pannecoucke van het bedrijf Take Air durft niet te claimen dat het "gezond" is, maar is er wel van overtuigd dat het een betere lucht om in te ademen is. "Wij brengen de organismen van de natuur binnen. Van die organismen is bewezen dat ze een gezondheidondersteunende werking hebben."