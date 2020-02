Nieuwe huiszoekingen in onderzoek naar oplichting met autoverkoop

Het onderzoek is gestart op basis van aanwijzingen uit een andere zaak, die iets minder dan een jaar geleden startte met een mega-operatie van politie en gerecht. Op 7 mei 2019 vielen meer dan 1.200 agenten van de lokale en federale politie binnen op tweehonderd plaatsen in Brussel, Charleroi en Frankrijk, voornamelijk in kampen van woonwagenbewoners. Bij de actie werd een vijftigtal mensen opgepakt en nam de politie 90 woonwagens, 91 wagens, 34 gebouwen, juwelen, 23 luxe-horloges, 1 miljoen euro en een aantal vuurwapens in beslag. Volgens het federaal parket namen de bendeleden contact met particulieren die hun auto verkochten, maar bleken de slachtoffers enkele dagen na de verkoop van hun wagen te zijn opgelicht. De daders deden alsof ze betaald hadden voor de auto, met een app op hun smartphone, of met een vervalst overschrijvingsbewijs. In totaal wil het parket daarvoor zowat 80 mensen voor de rechter brengen.