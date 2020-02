34 jobs op de helling bij Beaulieu in Wielsbeke

De markt voor vloerbedekkingen verandert snel. De voorkeur van de klant is al enige tijd verschoven van klassiek tapijt naar hardere vloeroppervlakken zoals laminaat. Bovendien ondervindt de tapijtproductie van Beaulieu veel concurrentie. Daarom wil de groep de Belgische productieactiviteiten voor kamerbreed tapijt herstructureren.

Beaulieu wil niet langer 's nachts kamerbreed tapijt produceren in een van de fabrieken in Wielsbeke. De productie overdag blijft wel bestaan. Die is minder duur omdat het bedrijf daarvoor geen premie voor nachtwerk moet betalen. Nu werken er 34 mensen in de nachtploeg. Beaulieu belooft voor die mensen een job te zoeken in een andere vestiging van de groep.

De vakbonden zitten woensdag voor het eerst rond de tafel met de directie. Tyno Parmentier van ABVV Textiel. "Ik ben blij te horen dat Beaulieu zoveel mogelijk arbeiders elders werk wil geven. Maar dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Mensen die 's nachts werken, hebben daar een reden voor. Het is voor hen niet evident om naar een dagploeg over te schakelen. Bovendien is er loonverlies bij zo'n overschakeling".