Burgemeester Moons van Londerzeel trots op werk van lokale politie in strijd tegen overlast  jongeren

De speciale werkgroep wil, aldus Moons, de sociale en maatschappelijke context van de jongeren bekijken. De bedoeling is niet om het probleem via repressie gewoon door te schuiven. "We willen", zegt Moons, "de jongeren een perspectief bieden zodat ze via school of via vrijetijdsbesteding niet op straat rondhangen en overlast veroorzaken." Moons beseft dat het gaat om een werk van lange adem.