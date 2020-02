China lanceert "close contact"-app voor zijn burgers: check of je in de buurt van een coronapatiënt was

Het is een "close contact detector", een manier om na te gaan of je in de buurt geweest bent van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus, of bij wie sterke vermoedens zijn dat hij of zij besmet is. De Chinese overheid omschrijft het als "zonder bescherming in de buurt komen van mensen met een bevestigde, vermoedelijke of milde besmetting met het virus, ook al vertoonde die persoon op dat moment geen symptomen."