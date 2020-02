"Staatsgreep van een halve eeuw": Amerikaanse CIA en Duitse BND luisterden jarenlang gesprekken tussen wereldleiders af 

Zo werden de Britten op de hoogte gesteld van wat de Argentijnse militie van plan was tijdens de Falklandoorlog, en konden ze de Iraanse geestelijke leiders in de gaten houden tijdens de gijzelingen van 1979. De spionage-operatie heette eerst "Thesaurus", wat een "naslagwerk" betekent, en daarna "Rubicon". ZDF en de Post stellen dat het geldt als één van de meest gewaagde CIA operaties ooit. "Het was een staatsgreep van een halve eeuw", concludeert het rapport van de CIA.

Duitsland is sinds 1994 teruggetrokken uit de samenwerking, waardoor de CIA het bedrijf volledig in handen kreeg tot het in 2018 failliet ging. Er zijn wel nog steeds veel landen die de apparatuur gebruiken.

Op de website van het huidige bedrijf, dat voortvloeide uit Crypto AG, Crypto International Group, verklaart het "zich bewust te zijn van het nieuws", en benadrukt dat Crypto International Group het merk en de bezittingen van Crypto AG overgenomen heeft, maar dat ze nooit iets te maken hebben gehad met de BND of de CIA. "We hebben een nieuwe eigenaar, nieuw management en een nieuwe strategische visie."

De Zwitserse autoriteiten hebben intussen een onderzoek geopend.