CO₂-uitstoot energiesector bleef stabiel in 2019 ondanks verwachte stijging

Een beduidende daling van de uitstoot in de ontwikkelde economieën in 2019 maakte de voortdurende stijging elders in de wereld goed.

De economische groei in de ontwikkelde economieën bedroeg gemiddeld 1,7 procent in 2019, maar de CO₂-uitstoot die verband houdt met energie daalde met 3,2 procent. De elektriciteitssector nam het voortouw bij deze daling en is nu verantwoordelijk voor 36 procent van de uitstoot die verband houdt met energie. In 2012 was dat nog 42 procent. De uitstoot ligt op het niveau van de late jaren 80, toen de vraag naar elektriciteit een derde lager lag dan nu.

De uitstoot in de Europese Unie daalde met 160 miljoen ton of 5 procent, vooral door een lagere uitstoot bij de productie van elektricteit. Voor de eerste keer ooit werd er meer elektriciteit geproduceerd met aardgas dan met kolen. Aardgas is efficiënter voor de productie van elektriciteit en er komt minder CO₂ bij vrij. Daarnaast produceerden in de EU windmolens in 2019 bijna even veel stroom als kolencentrales.

Duitsland nam in de EU de eerste plaats in met een daling van de CO₂-uitstoot met 8 procent tot 620 miljoen ton, het laagste niveau sinds de jaren 50 toen de Duitse economie zo'n 10 keer kleiner was dan nu. De kolencentrales in Duitsland zagen hun productie jaar na jaar dalen met 25 procent, terwijl de vraag naar elektriciteit daalde en de productie uit hernieuwbare bronnen steeg. Vooral windcentrales kenden een grote toename van 11 procent en met een aandeel van meer dan 40 procent produceerden in Duitsland voor het eerst hernieuwbare bronnen meer elektriciteit dan kolencentrales.

De Verenigde Staten zorgden voor een verrassing met een daling van de uitstoot met 140 miljoen ton of 2,9 procent. Daarmee ligt de uitstoot van CO₂ in de VS nu bijna 1 miljard ton lager dan in het recordjaar 2000.

Daarmee zijn de VS het land dat in 2019 de grootste daling kende en dat is verrassend aangezien president Donald Trump de kolenindustrie wil steunen en de VS teruggetrokken heeft uit het klimaatakkoord van Parijs.

Ook Trump moet echter buigen voor de economische realiteit en die is dat aardgas goedkopere stroom produceert dan kolen. De daling van de uitstoot in de VS is dan ook vooral te danken aan de daling met 15 procent van het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie in 2019. De kolencentrales kunnen niet op tegen de concurrentie van gascentrales, zeker niet nu de gemiddelde aardgasprijs gedaald is met 45 procent tegenover 2018. Daardoor ligt het aandeel van de gascentrales in de totale elektriciteitsproductie nu op 37 procent, een record.

Daarnaast speelde in de VS ook het mildere klimaat mee. De vraag naar elektriciteit is gedaald omdat er minder airco gebruikt werd in de koelere zomer en minder verwarmd werd in de zachtere winter.

De uitstoot in Japan verminderde met 45 miljoen ton of zo'n 4 procent, de grootste daling sinds 2009. Dat kwam vooral door het opnieuw in gebruik nemen van nucleaire centrales.