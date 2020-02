Het is de eerste keer in 50 jaar dat een nieuwe soort tyrannosauride - tyrannosaurusachtige - ontdekt is in Canada. "Er zijn zeer weinig soorten tyrannosauridae, maar er zijn veel verschillen tussen hen. De tyrannosaurussen verschilden sterk van elkaar", zei Darla Zelenitsky, die meegeschreven heeft aan de studie van de nieuwe soort.

"Door de samenstelling van de voedselpiramide is het zo dat de grote roofdieren die zich aan de top bevinden, zeldzaam waren in vergelijking met de planteneters", zei Zelenitsky.



De 'zeisenman van de dood' onderscheidt zich van andere groepen in de familie door een lange en diepe snuit, die lijkt op die van andere groepen meer primitieve tyrannosaurussen die in het zuiden van de Verenigde Staten leefden. Kenmerkend voor de nieuwe soort zijn de verticale ribbels die over de hele lengte van zijn bovenkaak lopen.

De verschillende vormen van de schedels in de verschillende groepen kunnen volgens de onderzoekers veroorzaakt zijn door verschillende diëten, door andere beschikbare prooien en andere jachtstrategieën.

Thanatotheristes degrootorum is de tiende soort die in Noord-Amerika geïdentificeerd is, en de vijfde soort in de Canadese provincie Alberta. En daar is de curator paleo-ecologie aan het Royal Tyrrell Museum of Palaeontology en mede-auteur François Therrien wel trots op. "Er zijn heel weinig plaatsen ter wereld waar je kan opscheppen dat je 5 verschillende soorten tyrannosaurus hebt", zei Therrien aan CTV News. "De meeste plaatsen - zoals in de States - hebben 1, 2, misschien 3 soorten als je erg veel geluk hebt. Hier in Alberta hebben we er al 5."

De studie waarin de nieuwe soort geïdentificeerd wordt, is gepubliceerd in Cretaceous Research. Bronnen: AFP en CTV News.