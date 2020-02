"Die 'floss dance' naast Katy Perry veranderde mijn hele leven. Bedankt Katy!"

"Ik wil Katy Perry nogmaals bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan heeft. Dat optreden in "Saturday night live" heeft mijn leven compleet veranderd", aldus Horning op nieuwswebsite Inside Edition.

De jongeman van 18 uit Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, woont momenteel samen met zijn moeder, Antia Redd. Die is alvast erg trots op haar zoon: "Dat ik de moeder ben van de 'backpack kid' is tegelijkertijd het zenuwslopendste en plezantste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb."

Na het optreden in "Saturday night live" werd Horning gevraagd om de dansbewegingen te tonen op diverse evenementen en in verschillende tv-programma’s. Hij begon eigen muziek te maken en die op te nemen, werd gevraagd voor modellenjobs en de merchandising rond zijn persoon werd op poten gezet. Intussen werkte hij hard aan zijn YouTubekanaal, waar hij op korte tijd meer dan 450.000 abonnees wist te overtuigen. Op Instagram steeg zijn populariteit nog sneller, tot ruim 2 miljoen volgers. Wat dan weer belangrijke adverteerders in zijn richting lokte. Horning: "Ik wil niet in detail ingaan op hetgeen ik verdien, maar het bedrag loopt jaarlijks toch op tot minstens 6 cijfers."