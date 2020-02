Ondernemers willen dat Vlaanderen meer investeert in kanaal Roeselare-Leie

Vorige week maakte minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bekend dat de Vlaamse regering 5 miljoen euro per jaar zou reserveren en dat 5 jaar lang. Dat moet dienen om het kanaal te herstellen. Maar volgens VOKA, de stad Roeselare, de provincie West-Vlaanderen en de bedrijven is er minstens 60 miljoen euro nodig. "Het kanaal is niet diep genoeg voor grote schepen. Als we willen dat de bedrijven het kanaal blijven gebruiken, dan moet er zwaarder worden geïnvesteerd door onze Vlaamse overheid", vult Michel Soubry aan.