Muziekfestival FestivHalle stopt ermee: "Kosten zijn te hoog"

Er komt geen 16e editie van FestivHalle, het gratis muziekfestival in Halle. In september 2019 organiseerde de vzw Rock Monsieur nog een jubileumeditie met meer dan 10.000 bezoekers, maar dat was dan ook de laatste. “Het is een samenloop van omstandigheden en factoren”, zegt voorzitter Sebbe Raemdonck.