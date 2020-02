Filipijnse president Rodrigo Duterte schrapt defensieverdrag met de Verenigde Staten

Nadien werden de Filipijnen onafhankelijk, maar tot in de jaren 90 hadden de VS er twee grote militaire basissen voor hun marine en de luchtmacht in Clark en Subic Bay. Nadien werden die vervangen door een kleinere en niet-permanente aanwezigheid. De archipel was erg belangrijk om VS-invloed in Azië te projecteren tijdens de Koude Oorlog (Vietnam), maar ook in de strijd tegen het moslimterrorisme (Al Qaeda en dergelijke) en tegen de opkomende militaire invloed van China in de regio.

Duterte staat overigens veel minder kritisch tegenover China en Rusland, die hij wil uitspelen tegenover de Amerikaanse invloed. Dat kan echter de Filipijnen ook zuur opbreken, want Manilla zit op ramkoers met China over een aantal atollen en eilanden in de Zuid-Chinese Zee.