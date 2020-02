Frank Focketyn over 20 jaar "In de gloria": "Ik hoop dat er een reünie komt"

Regisseur Jan Eelen staat niet te springen voor een nieuwe reeks. "Er is intussen zoveel veranderd dat het niet meer op dezelfde manier zou werken", zegt hij aan VRT NWS. Al wil dat niet zeggen dat "In de gloria" nooit meer in geen enkele vorm terugkomt. "Ik speel soms wel met het idee om iets zoals "Jambers 10 jaar later" te maken met "In de gloria". Waarbij we dus gaan kijken hoe het nu 20 jaar later met de personages gesteld is."

Al benadrukt Eelen wel dat zijn plannen verre van concreet zijn. Actrice Tania Van der Sanden die ook meespeelde in "In de gloria" laat alvast weten dat ze helemaal voor het idee is.