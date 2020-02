Gemeenschapsonderwijs neemt basisschool Kruipuit in Maldegem over

Het gemeentebestuur had al beloofd dat er weinig tot niets zal veranderen na de overname. Dat bevestigt de GO! Scholengroep ook zelf. "De directeur, het leerkrachtenkorps en alle andere personeelsleden blijven. Enkel de koepel verandert", zegt Laura Wagemans van de GO! Meetjesland. "Af en toe gebeurt het dat een Vlaamse gemeenteschool wordt overgenomen maar het is een primeur in deze regio."

Wel helemaal nieuw is dat de koepel een investering aankondigt voor een nieuwbouw voor Kruipuit. Op de school in deelgemeente Adegem zitten zo'n 200 kinderen en werken een 30-tal leerkrachten.