Genkse citétaal breidt uit naar rest van Vlaanderen: "Jongeren willen erbij horen"

Tien jaar lang heeft Stefania Marzo verschillende taalvarianten onderzocht. “Het gaat om verschillende taalvariëteiten die lijken op de Genkse citétaal. Zo’n taalvariëteit groeit op plekken waar veel mensen met verschillende nationaliteiten samenwonen”, verduidelijkt Marzo. “Die ontwikkelen dan hun eigen omgangstaal. Tegenwoordig worden zulke taaltjes vooral gebruikt door jongeren.”

De citétaal is ontstaan in de mijncités in Limburg, waar gastarbeiders in de mijnen kwamen werken. Turken, Italianen, Marokkanen, Spanjaarden en Grieken leefden daar onder mekaar in kleine getto’s. Maar ook lokale Vlaamse mijnwerkers leefden daar. “Die eerste generatie gastarbeiders spraken nog geen Nederlands, en snelcursussen bestonden er toen nog niet”, vertelt Marzo. “Daarom is er een soort voertaal ontstaan om goed met elkaar te kunnen communiceren. De tweede en derde generaties hebben dat vreemde taaltje dan verder ontwikkeld, een beetje op speelse wijze. Zo is het de citétaal geworden.”