Gentse straatartieste valt in de prijzen met muurschildering: "Mama vos waakt over jong, zoals ze waakt over de straat"

"Ik heb gekozen voor vosjes. Op deze gevel past het ook wel want de vosjes kunnen uitkijken over de volledige straat. Je ziet het schilderij van ver al", vertelt Jolien De Waele, alias Kitsune. "De mama vos waakt over haar klein vosje, zoals ze ook waakt over de straat."

De kunstenares is eigenlijk nog maar 2 jaar bezig met muurschilderingen. "Mijn mama heeft me ooit aangeraden om te beginnen schilderen. Later met de steun van vrienden en van de street art community heb ik het muurschilderen ook omarmd. Voor dit specifieke werk ben ik geïnspireerd door de mama die in het huis woont met haar kinderen." Kitsune heeft er 5 à 6 dagen aan gewerkt. "Het was mijn eerste echte grote muurschildering, maar al bij al ging het vrij vlotjes vooruit."

