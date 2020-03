EU en Britten onderhandelen over een handelsakkoord: 10 vragen over de tweede en moeilijkste fase van de brexit

Vaak belangrijker dan een verlaging van de tarieven, zijn afspraken over niet-tarifaire belemmeringen. Dat betekent dat landen verschillende regels kunnen hebben over de kwaliteit en veiligheid van producten, wat de handel tussen die twee landen bemoeilijkt. In een handelsakkoord probeert men die regels gelijk te schakelen, zodat een fabrikant zijn product zowel in het ene als in het andere land kan verkopen en geen twee aparte producten moet maken.

Naast afspraken over de kwaliteit en de veiligheid van producten, kunnen ook afspraken gemaakt worden over sociale en ecologische normen. Kunnen de werknemers die het product maken, in het andere land bijvoorbeeld in even goede omstandigheden werken? Of belast de productie het milieu niet te veel?

Handelsakkoorden gaan overigens niet alleen over goederen of producten, sommige akkoorden bevatten ook afspraken over (financiële) diensten of een gelijke behandeling van elkaars bedrijven bij overheidsopdrachten.