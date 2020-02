Is jouw boom bestand tegen storm? Deze tips kunnen helpen

Een grote, hoge boom in een omgeving waar niets bijzonders in veranderd is, is in principe een veilige boom. "Het zijn niet per se de hoogste bomen die gevaarlijk zijn", legt Kris Pelser uit. "De bomen die nu zijn omgewaaid zijn bomen waar vooraf al iets mis mee was."

Als er bijvoorbeeld grondwerken zijn gebeurd in de buurt van de boom, kan je hem best wél in de gaten houden. Dat is niet gemakkelijk, want de meeste aantastingen van de boom gebeuren ondergronds. Toch zijn er kenmerken die je zelf kan herkennen.