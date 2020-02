Hoge Raad voor de Justitie: "Aanpak van seksueel geweld moet topprioriteit zijn"

"Wij vinden, net zoals vele anderen, dat de aanpak van seksueel geweld een topprioriteit moet zijn. Iedereen moet daar voldoende aandacht voor hebben. Wat ik gehoord heb in het parlement en bij de top van de magistratuur was wel hoopgevend. Ik zeg niet dat we er al zijn. Het is ook niet alleen bij justitie dat er dingen moeten veranderen, maar in de hele keten. We kunnen het hebben over zware straffen voor seksuele delinquenten of over verdere behandeling nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Maar dan is natuurlijk de vraag: welke behandeling moet dat zijn? Is er een behandeling? Zijn er voldoende psychiaters of therapeuten die personen kunnen behandelen?"