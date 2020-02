In bad met Koen Geens

‘En dat is precies wat we gaan doen,’ sprak Geens resoluut, we gaan de politieke zegswijze “de ander mee in het bad trekken” in de praktijk brengen, in aangename omstandigheden. Het is namelijk bewezen …’

‘Hebt gij dan zes badkamers?’ onderbrak Connor Rousseau hem.

Koen Geens sloeg de jonge SP.A-kopman joviaal op de tengere schouders.

‘Ba nee, zei hij, ik heb er maar eentje, maar wel een hele grote.’

En hij zwaaide de deur naar het pronkstuk van zijn villa open: geen binnenhuiszwembad maar een gigantische badkuip, versierd met engelenfiguurtjes en waaruit aromatische stoomwolken opstegen.