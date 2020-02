Met een verregaande splitsing van Justitie kan je de N-VA verleiden om een federale regering te vormen 

Net als in het verleden kan de PS bereid gevonden worden om een beperkte institutionele deal te steunen in ruil voor socio-economische bijsturingen. Ook op dit tweede terrein is de onderhandelingsruimte van de N-VA eigenlijk groter dan men vermoedt. Eén kritiek op de “Wissel van de Macht”-uitzending over de Zweedse coalitievorming in 2014 is dat dit hele onvoorspelbare gebeuren er als één rechtlijnig proces werd neergezet. Terwijl tussen verkiezingsdag en de start van de Zweedse onderhandelingen een belangrijke periode zat tijdens welke aan een oranje-blauwe constructie werd getimmerd.

Dit resulteerde in de nota van “informateur” De Wever van 25 juni 2014. Opnieuw was het CDH die hierop uiteindelijk blokkeerde. In het document van 19 bladzijden lag het socio-economische ambitieniveau nochtans heel wat lager dan de centrumrechtse koers die de Zweedse ploeg zou varen. De informateursnota leest als een voorzichtige centrumtekst die inzicht geeft in de werkelijke socio-economische ondergrens van N-VA.