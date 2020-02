Hoogleraar gynaecologie stelt vaginale bevalling in vraag: "Vrouwenlichaam steeds minder geschikt om kinderen te baren"

"Een vaginale geboorte is niet voor alle vrouwen geschikt. We moeten af van het automatisme van de vaginale bevalling", zegt kersvers hoogleraar gynaecologie Bas Veersema in "Nieuwe Feiten" op Radio 1. "Het lichaam van een vrouw is eigenlijk steeds minder geschikt geworden om een kind te baren".

"Gek genoeg is de evolutie de schuldige: door rechtop te gaan lopen hebben we smallere bekkens gekregen en is er een kromming in het geboortekanaal gekomen. Tel daarbij dat we ook grotere hersenen gekregen hebben, en ziedaar de reden waarom de mens het enige dier is dat bij een bevalling hulpbehoevend is".