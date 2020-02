Kalmthout neemt juridische stappen tegen komst nieuw asielcentrum

"Dat pand is te klein en te aftands met nauwelijks buitenruimte", zegt burgemeester Lucas Jacobs (CD&V). "Er is ook te veel bewoning in de buurt, wat voor heel wat onrust zorgt. Daarnaast is er nog de onveiligheid met een heel drukke gewestweg als enige toegangsweg. Het hele politieke spectrum in de gemeente, zowel links als rechts, vindt een opvangcentrum op die locatie een slecht idee."

Een overleg met Fedasil gisteren heeft niks opgeleverd. Een privéfirma moet ervoor zorgen dat het asielcentrum over 60 dagen klaar is.