Jambon maakt eerste Ultima bekend: Luc Tuymans wordt bekroond voor zijn hele carrière. Wat is zijn geheim?

Sophie Lauwers van BOZAR besluit: "Hij zit sowieso op het hoogtepunt van zijn carrière, de expo in Venetië was vooral een bevestiging van waar hij staat, het benadrukt zijn naam als de bekendste hedendaagse kunstenaar in Vlaanderen."

Dat bijzonder succesvolle jaar 2019 wordt nu dus bekroond met deze Vlaamse prijs, die komende dinsdag wordt uitgereikt in Brugge. Dat de huidige Vlaamse regering Luc Tuymans op deze manier in de bloemetjes zet lijkt opmerkelijk, want Tuymans sloot zich recent nog aan bij de protesten tegen de besparingen in de cultuursector. De kunstenaar zelf wilde vandaag nog niet reageren op de bekendmaking van deze prijs, maar wordt volgende week wel in Brugge verwacht.