Leger van Assad controleert na acht jaar opnieuw de M5-snelweg: de slagader van Syrië

De M5 is dus van erg groot belang voor de greep van Assad op zowel grote bevolkingscentra als industriële gebieden die cruciaal zijn voor een mogelijke wederopbouw na de oorlog. De M5 volgt overigens een in de Oudheid zeer belangrijke handelsroute in het Nabije Oosten, de Koningsweg, die in Jordanië ten oosten van de Jordaanvallei en de Dode Zee afdaalt naar Amman, via de rotsstad Petra (ooit het handelscentrum van de Nabateeërs) en zo naar Aqaba aan de Rode Zee. Die route wordt al genoemd in de Bijbel en oude geschriften, maar was ook van groot belang voor Romeinen, Byzantijnen, kruisvaarders, moslimheersers en maakte deel uit van de oude pelgrimstocht van de hadj vanuit Damascus door het Nabije Oosten naar Medina en Mekka in Arabië.

Herbekijk hieronder de reportage over de herovering van de belangrijke verkeersader in "Het Journaal":