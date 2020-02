Lucinda Riley verslaat met "De zeven zussen" de "Harry Potter"-reeks: waarom zijn haar "vrouwenboeken" zo'n succes? 

Nederland gaat compleet overstag voor de boekenreeks "De zeven zussen" van Lucinda Riley. Ze breekt er verschillende records: Riley is de eerste auteur van wie één roman twee jaar na elkaar het best verkochte boek in Nederland is; ze is de eerste auteur met vijf boeken in de top 10; én ze is de eerste schrijver met elf boeken in de top 100. En dat is in Vlaanderen niet anders.