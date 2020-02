Franse president Macron roept Mont Blanc uit tot "beschermd natuurgebied": hoe zichtbaar is de klimaatopwarming daar? 

Als die trend doorzet of verergert zou de gletsjer over 30 jaar zo’n 80 procent van haar oppervlakte kwijt zijn, of –in het ergste geval– over 70 jaar compleet verdwijnen, zeggen de wetenschappers.



De Mer de Glace is daarmee het onfortuinlijke uithangbord van de Mont Blanc waar het gaat om klimaatveranderingen. Sinds eind jaren 80 stijgt de temperatuur in het gebergte met gemiddeld 0,2 tot 0,5 graden per decennium. De komende 15 jaar zet die trend zich versneld voort, blijkt uit een van de meest recente wetenschappelijke studies naar de Mont-Blanc.