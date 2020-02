Facebookprofiel van StuBru-presentator in 5 seconden gehackt, maar hoe kies je een goed wachtwoord?

In "De vraag van vandaag" buigt Studio Brussel-presentator Stijn Vlaeminck zich elke dag over de vraag van de dag. Vandaag is die: "Gebruik jij vaak hetzelfde paswoord?". Tijdens de uitzending slaagde ethisch hacker Inti De Ceukelaire er in 5 seconden in om het Facebookprofiel van Vlaeminck te hacken. Het kan dus geen kwaad om regelmatig je paswoord te veranderen.