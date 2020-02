Minister van Justitie Geens na brief van ouders Julie Van Espen: "Werken aan plan om pijnpunten aan te pakken"

Open VLD stelt zich ook vragen bij de oprichting van zo'n Comité J. Meer bepaald ziet ze problemen bij de zogenoemde scheiding der machten, een van de basisprincipes in een democratie. Dat principe zorgt ervoor dat de rechterlijke macht volledig losstaat van de uitvoerende en wetgevende macht. De oprichting van zo'n comité zou dat volgens Open VLD in gevaar kunnen brengen, aangezien de wetgevende macht op die manier controle zou kunnen uitoefenen over justitie.

Daarnaast heeft de partij eind december een wetsvoorstel ingediend om personen die vrij zijn onder voorwaarden beter op te volgen in afwachting van hun proces. “Daders die voorlopig vrij zijn, moeten vandaag maximaal drie maanden voldoen aan verschillende voorwaarden tot er een definitieve uitspraak volgt. Maar vaak duurt het langer dan drie maanden voor er een uitspraak ten gronde is. Daders worden dan te weinig opgevolgd, waardoor het kan dat ze nieuwe feiten plegen. Dat moeten we vermijden. We willen dat die voorwaarden onbeperkt opgelegd blijven tot er een uitspraak ten gronde is. Zo verliezen politie en justitie potentiële daders niet uit het oog", zegt Katja Gabriëls van Open VLD.