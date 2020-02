Nierdialyses thuis opeens duurder omdat korting op waterfactuur wegvalt: "Ik moet nu tot 600 euro extra betalen"

“Je kan de verantwoordelijkheid niet bij de watermaatschappijen leggen”, is professor Bert Bammens van UZ Leuven duidelijk. “Ze waren één van de weinige watermaatschappijen die deze gunst aanboden. Het is vooral een gemiste kans voor de overheid om hier een wettelijk kader voor te voorzien. Volgens eerder onderzoek is een thuisdialyse minder duur dan een opname in het ziekenhuis omdat er dan geen personeelskost is”. Voor de patiënten is er dan vaak wel een extra kost voor het water en elektriciteit. “Je moet rekenen dat er per behandeling 200 à 300 liter water nodig is. Het forfaitair bedrag van 6,49 euro is dan zeker niet voor iedereen voldoende”, aldus Bammens.