Nieuwe prikklok voor huishoudhulpen: overmatige controle? Of verlossing?

De HomeTimer wil tegemoetkomen aan een vorm van wantrouwen bij klanten van dienstenchequebedrijven. Met de regelmaat van de klok krijgen de bedrijven al dan niet correcte klachten over huishoudhulpen die niet het afgesproken aantal werkuren doen. “Er was dringend een middel nodig om een eind te maken aan de beweringen of vermoedens, of de discussies die eruit voorkomen”, legt Leslie Stelten uit.

De nood is blijkbaar groot in de sector. Er bestaan klanten die de werkuren in de gaten houden via het alarmsysteem. Zelfs camera’s worden ingeschakeld. “Het is inderdaad jammer dat het vaak niet in onderling vertrouwen meer kan”, vindt Stelten. “Wij willen onze eigen huishoudhulpen met dit toestel verlossen van de negatieve vermoedens omtrent hun beroep. Het moet net een positief beeld geven van deze mensen. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat klanten nog extra werk vragen buiten de uren. De poetshulp kan dan meteen naar de uren op de timer wijzen.”

Bij DCO is de HomeTimer voorlopig niet verplicht. De klant en de poetshulp maken onderling de afspraken. Leslie Stelten: “Het toestel wordt niet gebruikt waar er al jaren in vertrouwen wordt gewerkt. We hebben tot nu nauwelijks opmerkingen gekregen.”