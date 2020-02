᠎Guinness World Records heeft afgelopen weekend in een skioord in de Amerikaanse staat Colorado een nieuw wereldrecord opgetekend. Een lading vuurwerk van 1.270 kilogram ging 671 meter de lucht in. Daarmee werd het vorige record verpulverd dat op 1 januari 2018 onderdeel was van een grote vuurwerkshow in de Verenigde Arabische Emiraten.