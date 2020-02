Nieuwe Libanese regering krijgt vertrouwen van parlement, maar niet van de straat: opnieuw honderden gewonden bij rellen

In Libanon heeft de nieuwe regering van Hassan Diab het vertrouwen van het parlement gekregen. Diab is de opvolger van Saad Hariri, die ontslag moest nemen onder druk van de straat. Maar het volksprotest is nog niet geluwd. Vóór en tijdens de vertrouwensstemming in het parlement kwam het in Beiroet opnieuw tot zware onlusten tussen betogers en de oproerpolitie.