"Voor ziekenwagen druk 1, voor politie druk 2": vanaf vandaag heeft noodnummer een keuzemenu

Wanneer u in een noodsituatie politiehulp nodig hebt, moet u bellen naar 101. Wanneer u een ambulance of de brandweer nodig hebt, is er het noodnummer 112. Maar blijkbaar bellen mensen soms het verkeerde noodnummer op en moesten ze tot nog toe doorgeschakeld worden naar het juiste nummer.

"Dat leidde soms tot tijdsverlies", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Vanaf vandaag gebeurt dit niet meer dankzij het ene keuzemenu. En in alle gevallen word je onmiddellijk geholpen." Volgens De Crem zal het keuzemenu ook de ongewilde oproepen (wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk het noodnummer draait vanuit je broekzak) en de kwaadwillige oproepen verhinderen.

"Het zal de hulpverlening nog vlugger doen verlopen en de wachttijden die er soms waren tot nul herleiden", maakt minister De Crem zich sterk. Een keuzemenu moeten beantwoorden in een levensbedreigende situatie zal niet leiden tot tijdverlies, stelt de minister. "De applicatie is heel makkelijk toepasbaar. Er is ook een proeffase in reële situaties geweest en die heeft aangetoond dat er geen enkel probleem was."

In alle gevallen word je hoe dan ook geholpen, ook als je geen of een verkeerde keuze zou maken. Dat het keuzemenu net vandaag wordt ingevoerd, is geen toeval. Vandaag is het 11 februari (11/2), de 112-dag.