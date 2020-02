Noord-Ierland arresteert vier verdachten van de moord op de jonge journaliste Lyra McKee

McKee was jong, maar ze was een rijzende ster in de journalistiek in Noord-Ierland. Ze was door de zender Sky News uitgeroepen tot journalist van het jaar in 2006 en werkte voor tal van media. McKee kwam ook op voor gelijke rechten voor homoseksuelen en voor religieuze verdraagzaamheid.

Haar dood heeft tot grote verontwaardiging geleid in Groot-Brittannië. Onder meer de toenmalige premier Theresa May, maar ook leden van de oppositie zoals Labourleider Jeremy Corbyn waren aanwezig op haar begrafenis, net als de Ierse premier Leo Varadkar.

De moord op McKee is opgeëist door "New IRA", die in 2012 werd opgericht als afscheuring van een radicaal filiaal van de vroegere katholieke terreurgroep IRA. De New IRA houdt zich niet aan het vredesakkoord van Goede Vrijdag uit 1998 en heeft sindsdien aanslagen uitgevoerd tegen Britse militairen en politieagenten in Noord-Ierland.