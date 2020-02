OHL-legende Bjorn Ruytinx over succes OHL: "De sfeer is weer zoals vroeger, je voelt dat het echt wel goed zit" 

Het moest een spannende wedstrijd worden tussen OHL en Union in november 2019 in voetbalstadion Kingpower at Den Dreef. Tot een stroompanne roet in het eten gooide en de wedstrijd werd stilgelegd.

De twee ploegen nemen het daarom vandaag opnieuw tegen elkaar op. De wedstrijd telt mee voor de eerste periode, en die heeft OHL sowieso gewonnen, dus de ploegen spelen voornamelijk voor de eer. Maar de club grijpt de gelegenheid wel aan om de banden met de supporters nog verder aan te halen. Die stonden een tijdje op een laag pitje, maar dat is verleden tijd, zegt oud-speler en OHL-ambassadeur Bjorn Ruytinx. "Je voelt weer het oude OHL, het voelt weer aan zoals vroeger. Het is opnieuw heel fijn vertoeven aan Den Dreef. Er is ook heel veel aandacht voor de supporters."

Dat laat zich blijken in de wedstrijd vanavond; OHL-fans mogen gratis binnen in het Kingpower at Den Dreef Stadion.